В ночь на 27 октября российские подразделения продолжили наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Как сообщают местные жители в соцсетях, атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе "Герань-2".
Помимо серии ударов по Киевской области и Черкассам, барражирующие боеприпасы поразили объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровске и Павлограде.
По информации издания "Военное обозрение", на одном из объектов украинские власти уже завершали восстановительные работы после предыдущей атаки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.