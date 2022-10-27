Удары БПЛА "Герань-2" не дали восстановить ТЭЦ в Днепропетровске и Павлограде

В ночь на 27 октября российские подразделения продолжили наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Как сообщают местные жители в соцсетях, атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе "Герань-2".

Помимо серии ударов по Киевской области и Черкассам, барражирующие боеприпасы поразили объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровске и Павлограде.

По информации издания "Военное обозрение", на одном из объектов украинские власти уже завершали восстановительные работы после предыдущей атаки.