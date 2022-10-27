В условиях дождя и тумана не работают технические средства украинской армии, которые могли бы помочь обнаружить группу разведки. Об этом рассказал боец отряда "Шторм" с позывным "Джинн".
Военный российской армии пояснил в беседе с РИА Новости, что его подразделение занимается сбором информации о противнике.
Он заметил, что туманная и дождливая погода выручает очень сильно, так как разведчиков не видят тепловизионные и ночные приборы, а коптеры, дроны и прочая подобная аппаратура не работает.
По словам "Джинна", подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда опыт, а не спецсредства, решал исход боя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.