Боец отряда "Шторм": туман и дождь хороши для проведения разведки

В условиях дождя и тумана не работают технические средства украинской армии, которые могли бы помочь обнаружить группу разведки. Об этом рассказал боец отряда "Шторм" с позывным "Джинн".

Военный российской армии пояснил в беседе с РИА Новости, что его подразделение занимается сбором информации о противнике.

Он заметил, что туманная и дождливая погода выручает очень сильно, так как разведчиков не видят тепловизионные и ночные приборы, а коптеры, дроны и прочая подобная аппаратура не работает.

По словам "Джинна", подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда опыт, а не спецсредства, решал исход боя.