Украинские националисты обстреляли Шахтёрск: в городе пожар

Украинские боевики в очередной раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республике. Удар снова пришёлся по городу Шахтёрск. По нему были выпущены три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"ВСУ со своих позиций в Константиновке выпустили 3 ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтёрску", — сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

По предварительным данным, снаряды попали в нефтебазу и железнодорожную станцию, в результате чего в городе снова вспыхнул пожар. Над Шахтёрском подымается большое облако чёрного дыма.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела города 26 октября произошло возгорание ГСМ. Зарево было видно в соседних городах.