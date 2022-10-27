Коц: противник возобновил попытки прорыва на направлении Кременная-Сватово

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что украинские боевики по прошествии суток вновь пытаются пойти в атаку на Сватово-Кременском направлении.

"Формирования киевского режима пытаются прорваться к перекрёстку Краснореченское-Макеевка-Червонопоповка. Сохраняется угроза прорыва противника в Червонопоповку с северо-запада", — отметил он.

Ранее группировка "Отважных" российской армии пресекла очередную попытку националистов киевского режима пробиться к автотрассе Сватово — Кременная.