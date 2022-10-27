Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что украинские боевики по прошествии суток вновь пытаются пойти в атаку на Сватово-Кременском направлении.
"Формирования киевского режима пытаются прорваться к перекрёстку Краснореченское-Макеевка-Червонопоповка. Сохраняется угроза прорыва противника в Червонопоповку с северо-запада", — отметил он.
Ранее группировка "Отважных" российской армии пресекла очередную попытку националистов киевского режима пробиться к автотрассе Сватово — Кременная.
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