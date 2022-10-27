"Отважные" уничтожили наступающие бронегруппы ВСУ у трассы Сватово — Кременная

Группировка "Отважных" российской армии пресекла очередную попытку националистов киевского режима пробиться к автотрассе Сватово — Кременная.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны специальной операции.

Разведка отряда "О" обнаружила несколько бронегрупп бандеровцев, перешедших в контрнаступление, чтобы под свой контроль взять ключевой участок трассы. После этого интенсивным огнем артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также тяжёлых огнеметных систем боевики ВСУ были уничтожены.

Видео предоставлено военкорами.