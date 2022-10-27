Группировка "Отважных" российской армии пресекла очередную попытку националистов киевского режима пробиться к автотрассе Сватово — Кременная.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны специальной операции.
Разведка отряда "О" обнаружила несколько бронегрупп бандеровцев, перешедших в контрнаступление, чтобы под свой контроль взять ключевой участок трассы. После этого интенсивным огнем артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также тяжёлых огнеметных систем боевики ВСУ были уничтожены.
Видео предоставлено военкорами.
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