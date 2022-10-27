В Белогоровке по боевикам ВСУ безостановочно работает артиллерия РФ

По посёлку Белогоровка, что находится на границе Луганской Народной Республики, безостановочно работает артиллерия российской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Последние десять суток националисты находятся "в панике" почти под круглосуточным шквальным огнём российских Вооружённых сил, пишут военкоры.

А тем временем, бандеровцы бьют по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В столице республики — Донецке перепады напряжения в нескольких городских районах.