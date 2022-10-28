НАТО: США будут помогать Киеву даже в случае победы республиканцев на выборах

Вашингтон будет помогать киевскому режиму, даже если на выборах в Конгресс США победят республиканцы. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью Politico он выразил уверенность в том, что большая часть американских политиков продолжит выступать за "масштабную поддержку" украинской армии.

Ранее лидер меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти пообещал сократить объёмы военной помощи Киеву в случае победы республиканской партии.