Вашингтон будет помогать киевскому режиму, даже если на выборах в Конгресс США победят республиканцы. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В интервью Politico он выразил уверенность в том, что большая часть американских политиков продолжит выступать за "масштабную поддержку" украинской армии.
Ранее лидер меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти пообещал сократить объёмы военной помощи Киеву в случае победы республиканской партии.
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.