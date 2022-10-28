В Киеве требуют от украинцев терпеть жизнь без света и тепла

Украинцы не должны жаловаться на жизнь без света и тепла, ведь это "самое малое, что они могут пожертвовать для фронта".

Об этом сообщил экс-нардеп Верховной рады Украины, боевик и член нацформирования Юрий Сиротюк.

"Чтобы свет появился в каждом доме, необходимо победить Путина. Иначе он не появится. Если киевлянин отключит электроприборы, немного не попользуется светом — это его минимальный взнос в победу. И все это должны понимать", — на канале "Украинские студии стратегических исследований" сказал неонацист.

СВО "закончится уничтожением Российской империи, либо захватом Украины", отметил Сиротюк.

Надо перестать сетовать на что-то, надо понимать, что граждане Незалежной должны быть готовы сидеть без света, без тепла, убеждён бывший депутат Рады.

"Только после победы вернутся все вещи, к которым мы привыкли", — подытожил он.