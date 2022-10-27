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Около миллиона жителей Киева остались без электричества

Силовые структуры

Примерно миллион жителей Киева остались без электричества в четверг, 27 октября.

Около миллиона жителей Киева остались без электричества

Об этом сообщил глава энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

"На данный момент отключено 159 тыс. квартир, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику", — цитирует его РИА Новости.

По его словам, статистика по области ещё хуже: почти четверть миллиона потребителей вечером оставались без света и свыше полумиллиона абонентов лишались электричества днем.

Сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что ночью был уничтожен энергетический объект. Всё это привело к дефициту электроэнергии в центральной части страны. Также в Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях экстренные отключения электроэнергии, подытожил чиновник.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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