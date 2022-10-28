Мэр Колягин: при ракетном ударе ВСУ из HIMARS по Первомайску погибла девушка

В результате обстрела Первомайска из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибла девушка. Об этом заявил руководитель города Сергей Колягин.

По его словам, гражданское население ЛНР стало целью очередного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил мэр, националисты при обстреле полностью разрушили жилой дом на территории Первомайска. Он добавил, что под завалами нашли тело девушки 1991 года рождения, погибшей во время атаки.

"Сиротой остался её сын, который по счастливой случайности остался у бабушки", — отметил Колягин.

Кроме того, мэр подчеркнул: на месте ЧП продолжают работать спасатели. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 28 октября в 04:30 по московскому времени ВСУ обстреляли Первомайск с помощью РСЗО HIMARS. В общей сложности они выпустили две ракеты.