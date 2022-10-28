Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Первомайск. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.
По информации ведомства, атака со стороны украинских военных началась в 04:30 по московскому времени. Отмечается, что националисты обстреляли город с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.
"Было выпущено две ракеты", — пояснили в представительстве.
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