ВСУ ударили по Первомайску из РСЗО HIMARS, выпустив две ракеты

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Первомайск. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

По информации ведомства, атака со стороны украинских военных началась в 04:30 по московскому времени. Отмечается, что националисты обстреляли город с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

"Было выпущено две ракеты", — пояснили в представительстве.