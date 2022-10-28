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Ходаковский: при критике командиров ВС РФ Кадыров "пересолил"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский прокомментировал критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес боевых генералов.

Ходаковский: при критике командиров ВС РФ Кадыров "пересолил"

Комбат считает, за проблемами с армией стоит человеческий порок как явление. Он отметил, что алчность, зависть, глупость, себялюбие, эгоизм двигали поступками людей во все времена, включая советские.

"В тот момент, когда я прибегаю к критике, то критикую некие тенденции подходов и состояний. Моя цель — призвать отказаться от вредных привычек в такое тяжёлое время и выжать из дохлой человеческой природы максимум возможного", — отметил Ходаковский.

При персональной критике кого-либо человек "пересаливает", считает комбат. Он отметил, что, когда командира выставляют бездарным человеком, это демотивирует армию.

"Какие бы причины ни двигали человеком, берущим на себя смелость делать суждение, нужно чётко следовать инструкциям поваренной книги", — подчеркнул Ходаковский.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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