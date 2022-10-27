Рамзан Кадыров снова обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина, который, по словам главы Чечни, не выходит на связь уже несколько дней.
Кадыров отметил, что намеревался поговорить с Лапины о прорыве ВСУ в нескольких населённых пунктах, однако не смог связаться с военачальником. Он хотел обсудить, почему один батальон и рота держали оборону "без связи, питания и боеприпасов".
Кадыров припомнил Лапину сдачу Красного Лимана.
"Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему не было проверки?” — задался вопросом чеченский лидер.
Ранее Кадыров заверил, что теперь диктовать условия на Украине будет Россия.
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