Глава Чечни рассказал о подробностях отдельной операции под названием "Возмездие".
Она была проведена после того, как ракетные удары унесли жизни 28 бойцов из Чеченской республики.
"В период с 25 по 27 октября только на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц", — с своём Telegram-канале пишет президент Чеченской республики.
На Соледарском направлении за один день бойцы подбили четыре танка, пять БМП, бронемашину и четыре пикапа.
"Уничтожены 95 сатанистов и две укрепленные позиции с миномётами. Это только предварительные и самые сжатые данные", — подчеркнул Кадыров.
Он отметил, что теперь события развиваются под диктовку ВС РФ, и ВСУ совсем не до контратак. Подразделения армии России развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи.
"Сатанисты и помогающие им натовские наёмники не имеют ни минуты покоя", — подытожил лидер ЧР.
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