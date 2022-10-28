Вооружённые силы Украины провалили атаки на четырёх направлениях. Это было главным в новом брифинге Министерства обороны России.
Армия РФ отразила атаки националистов в направлении Берестового Харьковской области, уничтожено свыше 150 боевиков ВСУ. Также отражена атака на Южно-Донецком направлении.
Артиллерия союзных сил вместе с ВКС РФ уничтожили более 180 украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. В ходе попытки наступления на Краснолиманском направлении убито более 50 бандеровцев.
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", перехвачено три дрона.
Объединённая армия смогла засутки поразить шесть пунктов управления неонацистов, подытожили в Минобороны РФ.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.