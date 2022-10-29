Глава Общественного совета Крыма Александр Юрьев заявил, что после того как украинские боевики нанесли удар по Крымскому мосту, необходимо было в ответ подорвать все мосты на Украине.
"У нас два боевых губернатора — Кадыров и Аксёнов. И я согласен с Кадыровым в том, что мы на каждый выстрел должны отвечать жёстко по три-четыре выстрела. Взорвали наш мост здесь, устроили теракт, мы должны были уничтожить все их мосты на Украине или хотя бы в центре", — сказал он в эфире "Крым 24".
Политик возмутился тем, что Антоновский мост в Херсоне каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских националистов, а мост в Николаеве через реку Южный Буг стоит целый, более того, по нему каждый день переправляется техника для украинских боевиков.
"Почему центральный мост в Николаеве стоит, по которому идёт техника? Также в Днепропетровске крупный железнодорожный мост стоит, и по нему переправляется техника, которая идёт против наших бойцов. Почему он стоит?" — задался вопросом Юрьев.
Ранее сержант из ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что надзиратель в месте содержания военнопленных не мог совладать с эмоциями, когда сообщили о теракте на Крымском мосту.
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