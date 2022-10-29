Юрьев: после удара по Крымскому мосту нужно было подорвать все мосты на Украине

Глава Общественного совета Крыма Александр Юрьев заявил, что после того как украинские боевики нанесли удар по Крымскому мосту, необходимо было в ответ подорвать все мосты на Украине.

"У нас два боевых губернатора — Кадыров и Аксёнов. И я согласен с Кадыровым в том, что мы на каждый выстрел должны отвечать жёстко по три-четыре выстрела. Взорвали наш мост здесь, устроили теракт, мы должны были уничтожить все их мосты на Украине или хотя бы в центре", — сказал он в эфире "Крым 24".

Политик возмутился тем, что Антоновский мост в Херсоне каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских националистов, а мост в Николаеве через реку Южный Буг стоит целый, более того, по нему каждый день переправляется техника для украинских боевиков.

"Почему центральный мост в Николаеве стоит, по которому идёт техника? Также в Днепропетровске крупный железнодорожный мост стоит, и по нему переправляется техника, которая идёт против наших бойцов. Почему он стоит?" — задался вопросом Юрьев.

Ранее сержант из ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что надзиратель в месте содержания военнопленных не мог совладать с эмоциями, когда сообщили о теракте на Крымском мосту.