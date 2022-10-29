Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что украинский десант вновь попытался высадится у Запорожской атомной электростанции, однако армия России отбила этот манёвр и противнику пришлось отступить, неся потери.
"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена", — отметил он.
Ранее представитель региональной администрации сообщил, что в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии.
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