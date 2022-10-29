Рогов: армия РФ отбила попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что украинский десант вновь попытался высадится у Запорожской атомной электростанции, однако армия России отбила этот манёвр и противнику пришлось отступить, неся потери.

"Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена", — отметил он.

Ранее представитель региональной администрации сообщил, что в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии.