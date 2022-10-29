Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии

В Запорожской области была ликвидирована группа наёмников ВСУ, основу которой составляли выходцы из Чечни и Грузии, рассказал представитель региональной администрации Владимир Рогов.

Он уточнил, что подразделение было уничтожено ракетным ударом ВКС РФ.

"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", — пояснил член главного совета администрации Запорожской области в интервью РИА Новости.

Рогов добавил, что разведка сообщает о большом количестве представителей Польши и Грузии среди наемников украинской армии в регионе.

Ранее стало известно, что в столице Запорожской области, находящейся под контролем Киева, ракетный удар повреждил крупный инфраструктурный объект.