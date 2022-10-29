ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту, три долетели

Вечером 29 октября украинские националисты в Херсоне выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту.

Три ракеты попали в цель, сообщают экстренные службы города.

"Враг бьёт по Антоновскому мосту в Херсоне: армия России отражает удар и запускает ракеты по целям у Николаева", — подтвердили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ предпринимали попытку наступления в Херсонской области, все атаки отбиты российскими подразделениями.