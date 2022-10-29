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Взрывы в Запорожье, воздушная тревога в восточной части Украины

Силовые структуры

Российская армия в эти выходные по традиции начинает день с ударов по критической инфраструктуре националистов киевского режима.

В субботу, 29 октября, слышна сирена воздушной тревоги по всему востоку Украины.

Как сообщает военный обозреватель Борис Рожин, в Запорожье несколько ракетных прилётов.

"Сообщается о нескольких взрывах. Удары в Запорожье идут на фоне наступательной активности ВС РФ на Угледарском направлении", — в своём Telegram-канале пишет эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в наступление у автотрассы Сватово — Кременная, однако нарвались на "Солнцепёки"

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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