Российская армия в эти выходные по традиции начинает день с ударов по критической инфраструктуре националистов киевского режима.
В субботу, 29 октября, слышна сирена воздушной тревоги по всему востоку Украины.
Как сообщает военный обозреватель Борис Рожин, в Запорожье несколько ракетных прилётов.
"Сообщается о нескольких взрывах. Удары в Запорожье идут на фоне наступательной активности ВС РФ на Угледарском направлении", — в своём Telegram-канале пишет эксперт.
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в наступление у автотрассы Сватово — Кременная, однако нарвались на "Солнцепёки"
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.