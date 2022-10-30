На девятом месяце специальной военной операции так и не решена главная проблема — не разрушены транспортные пути доставки иностранной техники, оружия и снаряжения. Можно попытаться перерубить жизненно важные транспортные артерии и взять их под свой контроль. Для этой работы территория Белоруссии выглядит идеально, считает эксперт "Военного обозрения" Евгений Федоров.
По его мнению, целью формирующегося в Белоруссии смешанного контингента союзных войск может быть гипотетический прорыв ударных частей армии России по линии Ковель — Луцк — Львов.
Стратегический прорыв со стратегическими последствиями для киевского режима, заметил автор публикации.
"В первую очередь Зеленский потеряет львиную долю западных поставок топлива, оружия и прочего жизненно важного снабжения. Ни для кого не секрет, что ВСУ держатся исключительно на иностранной помощи и пока гигантских запасах живой силы. Как только натовская инфраструктура будет закупорена на западе, режим продержится не более одного-двух месяцев", — заключил аналитик издания.
Ранее в генеральном штабе вооружённых сил Украины предположили, что ВС РФ могут снова попытаться нанести удар с территории Белоруссии, но целью будет не Киев, а Львов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.