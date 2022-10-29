Стоящие на рейде в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота рано утром 29 октября подверглись атаке украинских беспилотников.
Российские военкоры сообщили о мощных взрывах и стрельбе около Севастополя. Губернатор города пояснил, что Украина атаковала корабли ЧФ РФ с помощью беспилотников.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены", — написал Михаил Развозжаев в собственном Telegram-канале.
Он заверил, что ситуация находится под контролем, а работники оперативных служб готовы к любым нештатным ситуациям. Также губернатор обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие.
Несколько дней назад беспилотник ВСУ пытался вывести из строя Балаклавскую ТЭС, но не сумел нанести электростанции значительных повреждений.
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