Губернатор Севастополя Развозжаев: корабли ЧФ России отбивают атаку дронов ВСУ

Стоящие на рейде в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота рано утром 29 октября подверглись атаке украинских беспилотников.

Российские военкоры сообщили о мощных взрывах и стрельбе около Севастополя. Губернатор города пояснил, что Украина атаковала корабли ЧФ РФ с помощью беспилотников.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены", — написал Михаил Развозжаев в собственном Telegram-канале.

Он заверил, что ситуация находится под контролем, а работники оперативных служб готовы к любым нештатным ситуациям. Также губернатор обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие.

Несколько дней назад беспилотник ВСУ пытался вывести из строя Балаклавскую ТЭС, но не сумел нанести электростанции значительных повреждений.