Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об успехах российской армии в ожесточённых боях за село Павловка.
Ходаковский сообщил о потерях группировки, наступающей на Павловку.
"Фронт оживился до предела, вчера только по нашему подразделению шесть невозвратных… Наступление — всегда затратная штука", — написал военачальник в своём микроблоге.
Он рассказал об успешном наступлении ВС РФ.
"Павловка частично наша — бои продолжаются", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Ходаковский рассказал, что населённый пункт Павловка, по словам военачальника, был сдан из-за ошибок ВС РФ.
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