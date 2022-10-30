Ходаковский объявил о частичном взятии Павловки: фронт оживился до предела

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об успехах российской армии в ожесточённых боях за село Павловка.

Ходаковский сообщил о потерях группировки, наступающей на Павловку.

"Фронт оживился до предела, вчера только по нашему подразделению шесть невозвратных… Наступление — всегда затратная штука", — написал военачальник в своём микроблоге.

Он рассказал об успешном наступлении ВС РФ.

"Павловка частично наша — бои продолжаются", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Ходаковский рассказал, что населённый пункт Павловка, по словам военачальника, был сдан из-за ошибок ВС РФ.