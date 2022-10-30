Министерство иностранных дел Таджикистана вслед за коллегами из Узбекистана отреагировало на слова телеведущего Дмитрия Гордона*.
Ранее украинский пропагандист сказал, что в Таджикистане налажено производство иранских беспилотников, которые потом применяются в специальной операции на Украине.
МИД Таджикистана порекомендовало украинскому телеведущему "впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации".
До официального Душанбе аналогичное заявление пришлось делать внешнеполитическому ведомству Узбекистана. Ташкент опровергал информацию о том, что беспилотные аппараты собираются на территории их страны. А Гордону* пришлось оправдываться, поясняя, что он ошибся и "имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан".
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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