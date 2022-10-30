Законы Украины "не пускают" одиозного украинского телеведущего Дмитрия Гордона* на фронт.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В телеинтервью на вопрос ведущей о возможности сходить на военную службу на фронт, Гордон отметил, что он "всегда это понимает, но по закону это же не получается из-за детей".
"Законы надо соблюдать, да", — комментирует видео ведущий Первого канала.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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