Законы "не пускают" украинского телеведущего Дмитрия Гордона* на фронт

Законы Украины "не пускают" одиозного украинского телеведущего Дмитрия Гордона* на фронт.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В телеинтервью на вопрос ведущей о возможности сходить на военную службу на фронт, Гордон отметил, что он "всегда это понимает, но по закону это же не получается из-за детей".

"Законы надо соблюдать, да", — комментирует видео ведущий Первого канала.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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