Леонков назвал Одессу и Киев ближайшими целями ВС РФ в ходе спецоперации

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, взятие Одессы под контроль российской армии является частью стратегического плана. Аналитик считает, что в ходе спецоперации должны быть выполнены три основные цели.

Во-первых, создание сухопутного коридора с Крымом. Эта задача уже выполнена, отметил эксперт.

Во-вторых, создание сухопутного коридора с Приднестровьем. Для этого будет необходимо освободить Одессу. Леонков полагает, что стратегически важный город перейдёт под контроль ВС РФ в конце зимы или весной.

В-третьих, создание сухопутного коридора до Венгрии, передаёт "МК".

Глава парламента Крыма Владимир Константинов убеждён, что для полной ликвидации угрозы нацизма необходимо взять под контроль не только Одессу, но и Киев.