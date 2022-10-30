По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, взятие Одессы под контроль российской армии является частью стратегического плана. Аналитик считает, что в ходе спецоперации должны быть выполнены три основные цели.
Во-первых, создание сухопутного коридора с Крымом. Эта задача уже выполнена, отметил эксперт.
Во-вторых, создание сухопутного коридора с Приднестровьем. Для этого будет необходимо освободить Одессу. Леонков полагает, что стратегически важный город перейдёт под контроль ВС РФ в конце зимы или весной.
В-третьих, создание сухопутного коридора до Венгрии, передаёт "МК".
Глава парламента Крыма Владимир Константинов убеждён, что для полной ликвидации угрозы нацизма необходимо взять под контроль не только Одессу, но и Киев.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.