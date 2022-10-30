Подберёзкин назвал враньём обещание Буданова "отвоевать" Крым в 2023 году

Руководитель Главного Управления Разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что Крым перейдёт под контроль Киева в следующем году.

Однако, по мнению военного эксперта Алексея Подберёзкина, к этому времени у украинской армии не будет средств, чтобы вести военные действия. Он подчеркнул, что Незалежная исчерпала почти все ресурсы, необходимые для наступления.

"Это очередное "бла-бла-бла". Сейчас уничтожено уже более 400 тысяч военнослужащих профессиональной армии Украины, там уже почти никого не осталось, а то, что осталось, не способно воевать, за очень редким исключением небольших групп, которые прошли подготовку", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости Крым.

Подберёзкин считает, что ВСУ не смогут помочь даже иностранные наёмники, так как их основная задача заработать деньги, а не вести боевые действия против российской армии.