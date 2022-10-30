ВС ВСУ заявили о наборе пилотов Украины для обучения на истребителях Запада

Украина отобрала группу пилотов для обучения на иностранных самолётах, на которые получено разрешение о поставке. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, в группу вошли молодые лётчики со знанием английского языка, а также обладающие хорошим боевым опытом. Он отметил, что сейчас Запад не может определиться с типом самолётов, которые нужно поставить Украине. МиГ-29 и Су-29, которые уже имеются на вооружении, не соответствуют тем угрозам, которые несёт Россия. По мнению эксперта, истребители F15 и F16 должны подойти.

"Украинские лётчики готовы хоть завтра выехать на учёбу. Дело с западными партнёрами, окончательно не определившихся с типом самолётов, которые могут быть предоставлены Украине," — заявил представитель ВС ВСУ.