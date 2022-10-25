Минобороны: ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбила самолёт МиГ-29 армии Украины. По данным ведомства, техника находилась в районе Калуги в Николаевской области.