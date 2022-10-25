Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбила самолёт МиГ-29 армии Украины. По данным ведомства, техника находилась в районе Калуги в Николаевской области.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.