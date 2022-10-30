МО РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором можно рассмотреть процесс уничтожения украинских диверсантов, попытавшихся совершить высадку в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища.

Кадры сняты при помощи прибора для ночного видения. Продемонстрирован момент нанесения огневого поражения по плавательному средству противника в момент его передвижения по воде. На видео видны большое количество всплесков от ударов боеприпасов.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть в Энергодар Запорожской области, однако ВС РФ уничтожили быстроходный украинский катер, на котором передвигалась ДРГ.