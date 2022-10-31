Ударом российской крылатой ракеты Х-59 в районе Очакова Николаевской области в воскресенье уничтожен украинский военный объект. Об этом пишут в своём новом отчёте эксперты из Института изучения войны (ISW) США.
Ранее данную информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Согласно заявлению ведомства, удар был нанесён по центру подготовки сил специальных операций (ССО) украинской армии.
Кроме того ISW сообщает о взятии под контроль ВС РФ Водяного и Павловки Донецкой области.
Также российские войска отразили попытки наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и подвергли массированному обстрелу позиции ВСУ в Бериславском районе Херсонской области, отмечают американские аналитики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.