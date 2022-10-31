ISW: российская крылатая ракета Х-59 уничтожила объект ВСУ в Очакове

Ударом российской крылатой ракеты Х-59 в районе Очакова Николаевской области в воскресенье уничтожен украинский военный объект. Об этом пишут в своём новом отчёте эксперты из Института изучения войны (ISW) США.

Ранее данную информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Согласно заявлению ведомства, удар был нанесён по центру подготовки сил специальных операций (ССО) украинской армии.

Кроме того ISW сообщает о взятии под контроль ВС РФ Водяного и Павловки Донецкой области.

Также российские войска отразили попытки наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и подвергли массированному обстрелу позиции ВСУ в Бериславском районе Херсонской области, отмечают американские аналитики.