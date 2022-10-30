Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций (ССО) армии Украины в районе города Очаков Николаевской области. Об этом сообшает Минобороны РФ.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник написал в своём Telegram-канале, что это ответ за вчерашний удар по кораблям Черноморского флота в Севастополе.
Прокомментировал сообщение также военный журналист Александр Коц. Он отметил, что видел сегодня своими глазами Очаков и остров Первомайский, на котором изначально базировался 73-й морской центр спецопераций вооружённых сил Украины (ВСУ).
"По официальной информации на острове сейчас никаких военных объектов нет. Но это не точно. Движение там постоянно отмечается нашей разведкой. Очаков и остров видны невооружённым взглядом с Кинбурнской косы", — добавил репортёр.
Он также рассказал, что не видел ударов, о которых заявило Минобороны, но слышал их.
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