МО РФ: в районе Очакова нанесён удар по центру подготовки спецназа ВСУ

Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций (ССО) армии Украины в районе города Очаков Николаевской области. Об этом сообшает Минобороны РФ.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник написал в своём Telegram-канале, что это ответ за вчерашний удар по кораблям Черноморского флота в Севастополе.

Прокомментировал сообщение также военный журналист Александр Коц. Он отметил, что видел сегодня своими глазами Очаков и остров Первомайский, на котором изначально базировался 73-й морской центр спецопераций вооружённых сил Украины (ВСУ).

"По официальной информации на острове сейчас никаких военных объектов нет. Но это не точно. Движение там постоянно отмечается нашей разведкой. Очаков и остров видны невооружённым взглядом с Кинбурнской косы", — добавил репортёр.

Он также рассказал, что не видел ударов, о которых заявило Минобороны, но слышал их.