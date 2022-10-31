Взрывы в Запорожской, Полтавской областях, над Винницей пытаются сбивать ракеты

Уже сообщалось, что в 8:00 утра на Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях слышны взрывы, сообщает "Русская Весна". Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что несколько ракет пролетели мимо Николаева в северную часть Незалежной.

Сообщает об угрозе и "гауляйтер" Черниговской области Вячеслав Чаус.

Под Винницей работает система противовоздушной обороны. По Украине утром идёт массированный пуск ракет ВС РФ.

Военкоры отмечают, что замечены ракеты над Одесской и Полтавской областями.