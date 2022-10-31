Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев рассказал об ударе по объекту энергосистемы.
"На территории города начались отключения света", — отметил чиновник, слова которого приводит Страна.ua.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации осуществили массированный пуск ракет и атаковали украинскую инфраструктуру. О взрывах заявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. По информации журналистов "Русской Весны", система противовоздушной обороны сработала под Винницей.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.