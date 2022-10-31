Мэр Северодонецка: украинские военные оставляют после себя выжженную землю

Отличие ударов РФ и Украины состоит в том, что российская армия стремится остановить украинскую агрессию, а Киев хочет оставить после себя выжженную землю. Такое мнение выразил исполняющий обязанности руководителя Северодонецка Николай Моргунов.

В беседе с URA.RU он призвал не сравнивать российские и украинские обстрелы, ведь между ними "нет ничего общего". По его словам, цель точечных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины — прекратить агрессивные действия киевского режима в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

"И совсем другие вещи, когда полностью уничтожаются наши города", — охарактеризовал Моргунов методы украинской армии.

Как пояснил и.о. главы Северодонецка, боевики ВСУ, уходя с территорий, оставляют после себя "пепелище". Он убеждён: официальный Киев не хочет, чтобы освобождённые города развивались и становились лучше.

При этом Моргунов выразил уверенность в том, что РФ не бросит ДНР и ЛНР.