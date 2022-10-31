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Украина испытывает новую снайперскую винтовку СВЧ-54 на полях боёв

Силовые структуры

На полях боевых действий Украина сейчас проводит испытания оружия СВЧ-54 — снайперской винтовки Чукавина. Она должна прийти на смену СВД. Бойцы поделились с изданием "Взгляд" впечатлениями от её использования.

Украина испытывает новую снайперскую винтовку СВЧ-54 на полях боёв

Новое оружие отличается повышенной точностью поражения целей и применяется в пехотных подразделениях. Стрелка, вооружённого такой винтовкой, на Западе называют marksman (англ. — меткий стрелок). Разработчиком СВЧ-54 выступил концерн "Калашников", а не Минобороны. Винтовка Чукавина является универсальной и позволяет вести бой в самых разных ситуациях.

По сравнению с СВД у нового оружия дальность рассеивания на расстоянии 100 метров не превышает 30 мм. У СВД — 3 см по высоте и 2,1 см по боковому направлению.

Бойцы поделились, что впечатление от винтовки СВЧ такое, словно стреляешь патроном меньшего калибра.

"СВЧ позволит России получить новое поколение снайперских винтовок… Крутое оружие, мне понравилось", — цитирует "Взгляд" слова американского специалиста Ларри Виккерса.

На данный момент оружие Чукавина проходит более суровые испытания в настоящих боях, а не только на полигоне и стрельбище. По результатам использования винтовки РФ даст оценку для принятия СВЧ на вооружение.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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