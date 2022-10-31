Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об ударе по подстанции возле ГЭС на реке Днепр в административном центре региона.
"По предварительной информации, произошло попадание в подстанцию у ДнепроГЭС", — подчеркнул чиновник.
Местные жители сообщили о пожаре, добавил Рогов.
Ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев предупредил об отключении света на территории населённого пункта из-за атаки по объекту инфраструктуры. Об этом написали в украинском СМИ Страна.ua.
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