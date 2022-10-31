WarGonzo: на Украине самые мощные сбои за всё время СВО после ракетных ударов

Эксперты после сегодняшних ракетных ударов говорят о самых серьёзных сбоях на Украине в сфере энергоснабжения за всё время проведения специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал военкора Семёна Пегова WarGonzo.

"Связана ли жёсткая серия ударов с ответом на игнорирование нашей позиции в Чёрном море ("зерновая сделка") или с готовящимся штурмом Херсона — пока что остаётся только догадываться", - отмечает репортёр.