Эксперты после сегодняшних ракетных ударов говорят о самых серьёзных сбоях на Украине в сфере энергоснабжения за всё время проведения специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал военкора Семёна Пегова WarGonzo.
"Связана ли жёсткая серия ударов с ответом на игнорирование нашей позиции в Чёрном море ("зерновая сделка") или с готовящимся штурмом Херсона — пока что остаётся только догадываться", - отмечает репортёр.
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