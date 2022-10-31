Хатылев оценил российские удары по Украине: ПВО оказалась "дырявой"

Киевским властям остаётся только поднимать голову и считать в небе над столицей Украины летящие российские ракеты. Украинская ПВО оказалась дырявой. Такое мнение высказал полковник в запасе Сергей Хатылев в интервью "МК".

Он считает, что на Украине никакой эффективной ПВО, которая успешно сбивает, судя по рассказам президента Владимира Зеленского, чуть ли не все российские ракеты, практически не осталось.

Эксперт отметил, что система ПВО Украины всегда была одной из самых сильных даже после развала СССР, но теперь её фактически нет.

"Нет единого командования, обмена данными о воздушной обстановке. А потому, что они серьёзного могут сбить? В общем-то ничего. Ну, разве только, если наша ракета полетит прямо на позиции самого дивизиона, тогда они её, возможно, собьют", — пояснил собеседник издания.

Ранее сегодня в Сети появились видеокадры применения немецкого ПВО IRIS-T против российских крылатых ракет. Опыт оказался неудачным.