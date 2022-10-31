Руденко: хвалёное западное ПВО IRIS-T в Киеве пропустило удар

Сегодняшние ракетные удары по Киеву и области прокомментировал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко. Он указал на плохую работу недавно поставленных западными союзниками Украине немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Военкор считает, что со своей задачей натовское вооружение не справилось.

"А вот и работа хвалёного западного ПВО IRIS-T в Киеве. Всё в "молоко". Западу после этой ракетной атаки есть, о чём задуматься. Шлак ваше ПВО", — написал репортёр в Telegram-канале.