Сегодняшние ракетные удары по Киеву и области прокомментировал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко. Он указал на плохую работу недавно поставленных западными союзниками Украине немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.
Военкор считает, что со своей задачей натовское вооружение не справилось.
"А вот и работа хвалёного западного ПВО IRIS-T в Киеве. Всё в "молоко". Западу после этой ракетной атаки есть, о чём задуматься. Шлак ваше ПВО", — написал репортёр в Telegram-канале.
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