Военкор Хакиев: миномётчики 11-го полка НМ ДНР крошат ВСУ под Авдеевкой

Военный корреспондент проекта WarGonzo Руслан Хакиев информирует о ситуации на Авдеевском направлении, которое имеет важно значение. Когда российские войска смогут захлопнуть котёл вокруг Авдеевки, обстрелы жилых кварталов Донецка наконец прекратятся.

Хакиев сообщает, что с позиций миномётных расчетов 11-го полка Народной Милиции ДНР осуществляется прикрытие пехоты огнём. Военнослужащие точными ударами бьют по позициям противника, затягивая "петлю на горле авдеевской группировки ВСУ".

Ранее военкор Семён Пегов передавал, что уже четыре дня противник пытается сдерживать ключевые узлы обороны к юго-западу от Авдеевки.