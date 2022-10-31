Писатель Захар Прилепин разместил пост в своём микроблоге, в котором сегодняшнее повреждение энергосистем Украины названо самым мощным за время проведения СВО.
В публикации оценивается ущерб, причинённый Украине атаками на объекты энергетической инфраструктуры.
"Уже сейчас очевидно: сегодня произошло самое мощное повреждение электрогенерации Украины за все время конфликта. Порядка 40 объектов. Удары — от Харькова до Львова", — гласит текст поста.
Сообщается также о веерных отключениях электричества по всей Украине, нарушении графика движения поездов и пожаре на Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области.
"За Севастополь ответили", — делается вывод из всего вышесказанного.
Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович провёл аналогию между ракетными атаками на Киев и бомбардировками Лондона.
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