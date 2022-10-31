Украинские боевики обстреляли Алчевск: разрушена гостиница

Украинские боевики в очередной раз подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики. Под удар с применением американской РСЗО M142 HIMARS попал Алчевск.

По городу было выпущено две ракеты типа M31 GMLRS, в результате чего разрушено здание гостиницы "Металлург".

"Под завалами до сих пор остается мирный житель, ведутся спасательные работы", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Кроме того, повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.

Ранее в ведомстве, атака со стороны украинских войск началась в 05:33 по местному времени.