Власти Нижегородской области запретили использование беспилотников

В Нижегородской области ограничили применение дронов. Использовать их разрешено только властям и предприятиям, которые заключили договор с чиновниками.

"Мера связана с усилением охраны общественного порядка, введением в регионе режима базовой готовности", — написали в указе, который опубликовали на сайте правовой информации.

Также власти отметили, что после прекращения действия режима в регионе россиянам позволят использовать беспилотники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что такое режим повышенной готовности.