В Нижегородской области ограничили применение дронов. Использовать их разрешено только властям и предприятиям, которые заключили договор с чиновниками.
"Мера связана с усилением охраны общественного порядка, введением в регионе режима базовой готовности", — написали в указе, который опубликовали на сайте правовой информации.
Также власти отметили, что после прекращения действия режима в регионе россиянам позволят использовать беспилотники.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что такое режим повышенной готовности.
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