Кнутов: режим повышенной готовности предполагает штабы теробороны

Итак, в Центральнм федеральном округе ввели режим повышенной готовности.

А что это, и что может по факту измениться на территории регионов ЦФО, объяснил изданию Pravda.Ru военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Существуют разные условия для определения готовности регионов к введению военного положения, отметил обозреватель.

"Но в Москве вводится фактически режим повышенной готовности. Он дает право принимать различные решения по территориальной обороне, гражданской обороне, по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенной характера, которые могут возникнуть по различным причинам, в том числе терактов и так далее", — отметил аналитик.

По его словам, руководители регионов должны усиливать меры общественного порядка, охрану объектов стратегического назначения, в том числе охрану транспорта, связи, всё, что связано с Интернетом, а также объекты, аварии на которых могут причинить серьёзный вред и человеку, и окружающей среде.

И особый режим работы объектов, которые представляются критически важными. Кроме того, может вводиться возможность для досмотра любого транспорта, уверен эксперт.

"Также, наверное, будут создаваться штабы территориальной обороны. Сама территориальная оборона не создается при этом. Она создается только при военном положении", — подытожил Кнутов.