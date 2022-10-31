Жаров: цель Украины — выдавить Черноморский флот из Севастополя беспилотниками

Политолог Максим Жаров считает, что Киев, атакуя дронами Севастополь хочет вытеснить с него Черноморский флот.

"С помощью этих надводных беспилотников Черноморский флот пытаются выгнать из Севастополя", сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Также политолог сообщил, что нанесение удара по Одесскому порту не принесёт желаемого результата, есть ещё пару городов, в которых есть порта, и по ним необходимо ударить комплексно.

"Есть, кроме Одессы ещё пара портов Украины, которые сейчас в состоянии принимать, отправлять, грузить суда. Поэтому здесь нужен комбинированный ответ", — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, Украина продолжит свои террористические акты, и Москве просто срочно реагировать на происходящее, потому что дальше будет ещё хуже, если на дать серьёзную ответку.

"Если Россия не даст в Черном море ответ, будет попытка блокады Калининграда, дальше — Финского залива в районе Санкт-Петербурга, а дальше — Дальний Восток, Курильские острова", — заключил он.

Ранее писатель Захар Прилепин разместил пост в своём микроблоге, в котором сегодняшнее повреждение энергосистем Украины названо самым мощным за время проведения СВО.