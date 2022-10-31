Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались казнить попавшего в плен военного из Донецкой Народной Республики (ДНР). Однако ему удалось выжить после девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею. Об этом случае сообщает РИА Новости.
Старшина попал в плен в конце марта в Мариуполе. Его захватили прямо в городе, когда он приехал навестить своих родителей, избили, сломали рёбра и руку, посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича.
В плену военный провёл несколько дней, затем боевики стали требовать его отвезти на своей машине диверсантов, чтобы взорвать склад боеприпасов.
После отказа старшины украинский военный стал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в плечо, спину, шею и голову.
Мужчина двое суток лежал и не двигался после нападения, его вынесли на улицу и бросили на землю, решив, что он умер. Однако военный армии ДНР пришёл в себя и смог сбежать.
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