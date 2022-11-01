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Генерал Гурулёв: РФ может ударить по Одесскому порту, но спешить не нужно

Силовые структуры

Способна ли Россия нанести удар по Одесскому морскому порту, чтобы раз и навсегда завершить "зерновую сделку". Такой вопрос задал журналист Юрий Пронько депутату Госдумы, генерал-лейтенанту в запасе Андрею Гурулёву в эфире телеканала "Царьград".

Генерал Гурулёв: РФ может ударить по Одесскому порту, но спешить не нужно

"Мы вообще способны нанести удар по чему угодно. Это первое и самое главное", — ответил политик.

Он заметил, что некоторые "горячие головы" уже стали предлагать снести "Посейдоном" Одессу. Однако делать этого, по его мнению, не нужно, так как там живут русские люди.

Также не надо делать резких движений, ведь чтобы нанести куда-то удар, нужно чётко понимать, где, кого, как и в какой последовательности ударить, понимать чёткий эффект удара и его последствия, которые необходимы России, пояснил генерал.

"А сегодня, когда говорят, что четырнадцать баркасов или гнилые корыта выехали с зерном в сторону куда-то там… Ну, пускай едут. Они, главное, чтобы обратно не приехали с оружием и всем остальным. Вот здесь надо сильно будет поволноваться, чтобы какая-то торпеда их не зацепила и они не оказались на дне Чёрного моря. Я думаю, к этому мы придём. И на этом все "зерновые сделки" закончатся", — заключил Гурулёв.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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