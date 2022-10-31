Вооружённые силы России уничтожили в порту Очакова два буксира, которые участвовали в перевозках барж с зерном. Об этом заявило Оперативное командование "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).
Минобороны РФ данную информацию пока не комментирует и не подтверждает.
Заметим, ранее в Кремле заявили о приостановке "зерновой сделки" после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Кроме того, вчера Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки сил спецопераций (ССО) ВСУ в Очакове.
Аналитики из американского Института изучения войны полагают, что этот удар был нанесён крылатой ракетой Х-59.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.