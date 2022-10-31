МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова

Вооружённые силы России уничтожили в порту Очакова два буксира, которые участвовали в перевозках барж с зерном. Об этом заявило Оперативное командование "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ данную информацию пока не комментирует и не подтверждает.

Заметим, ранее в Кремле заявили о приостановке "зерновой сделки" после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Кроме того, вчера Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки сил спецопераций (ССО) ВСУ в Очакове.

Аналитики из американского Института изучения войны полагают, что этот удар был нанесён крылатой ракетой Х-59.