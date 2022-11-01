Пушилин: на Угледарском направлении продолжается продвижение союзных войск

Союзные войска РФ и ДНР продолжают продвижение на Угледарском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

30 октября стало известно, что Вооружённые силы России взяли под свой контроль половину населённого пункта Павловка, расположенного неподалёку от Угледара. Штурмовые группы войск осуществляют дальнейшее давление на украинские подразделения.

"Продвигаемся", — коротко прокомментировал Пушилин в интервью ТАСС ситуацию на Угледарском направлении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российская армия перешла в наступление в районе Угледара. По его словам, так называемая "президентская бригада" Вооружённых сил Украины (первая бригада оперативного назначения Нацгвардии) столкнулась с серьёзными потерями.